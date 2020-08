L’A.M. ha provato l’inserimento di Herrera per Allan, risposta secca di DeLa

Gli scenari cambiano, talvolta, in un nano secondo e l’Atletico Madrid, che pure si è presentato al Napoli per capire quali fossero i margini di intervento ha trovato una serie di problemi da affrontare: il primo, non irrilevante, nella quotazione del brasiliano (quaranta milioni, magari trattabili), che non prevede però l’inserimento della trattativa di contropartite tecniche. L’Atletico avrebbe gradito «ammorbidire» l’investimento inserendo il messicano Hector Herrera (30), forse memore dell’apprezzamento neanche così remoto del Napoli nei confronti del mediano sudamericano, e invece ha capito che non era contemplato nel possibile accordo alcuno scambio. La situazione si è involuta rapidamente, più di quanto si potesse sospettare, poi ci ha pensato Allan, con una sua entrata abbastanza decisa, quelle che servono per dare un indirizzo alla partita.

Fonte: CdS