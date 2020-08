Illusione MIlik,adesso deve guardarsi attorno!

Arek Milik alla Juve è stata voce concreta degli ultimi giorni di mercato. C’era l’accordo sull’ingaggio, poi doppia illusione: quella di Milik, convinto che la Juve avrebbe fatto carte false per averlo. Quella della Juve, convinta di poterla spuntare con uno sconto o in alternativa aspettandolo a zero il prossimo anno. Non andrà così: il Napoli per il suo centravanti ha chiesto 40 milioni di euro, come contropartita accetterebbe solo Bernardeschi (che non vuole il Napoli) e allora si resta sospesi, in attesa di novità. Con la Juve che cerca altrove il suo nuovo centravanti – con tutto il rispetto per Milik, ma con CR7 coinvolto sul mercato difficilmente la scelta ricadrà su di lui – e con Arek costretto ora a guardarsi attorno per trovare una squadra dalla quale ripartire.

Tuttomercatoweb