Il Napoli ha una proposta per l’affare Under/Maksimovic

Visto che Gattuso ha più volte espresso il proprio gradimento per Under – giocatore che invece è considerato estraneo al progetto tecnico di Fonseca a Roma – la dirigenza giallorossa sta pensando di mettere in piedi un affare con De Laurentiis per portare Maksimovic nella Capitale in cambio del fantasista turco. Il valore di Under è di circa 25 milioni di euro e il Napoli vorrebbe concludere lo scambio alla pari valutando più o meno sulle stesse cifre anche il cartellino di Maksimovic. Under rappresenterebbe il sostituto ideale di Callejon nel ruolo di esterno destro dove si potrebbe giocare un posto da titolare con Politano. Fonte: Il Mattino