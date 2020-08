Il City vuole Koulibaly, AdL considera ancora bassa l’offerta. Sullo sfondo anche un’altra squadra Premier”

Il Napoli ha ormai capito che Koulibaly andrà via e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il suo addio in maglia azzurra. Il Manchester City ad esempio ha offerto 70 milioni bonus compresi, ma al momento non è sufficiente per De Laurentiis che ne chiede ancora tanti. Il difensore senegalese, come dice il patron del club azzurro, sarà ceduto ma sempre ad una proposta indecente. Una settimana decisiva, tra ritiro e programmi futuri, le società dovranno fare le loro mosse. Sullo sfondo anche il Manchester United, in un derby che vede Koulibaly al centro del progetto.

Antonio Giordano Corriere dello Sport