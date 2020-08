Già a gennaio c’è stato un contatto Ancelotti/Allan ma la scintilla non scoccò

Vince Ancelotti: 1-0 e Allan al centro del campo, in una mediana che nell’Everton avrà muscoli da spargere nei tackle. Ancelotti batte Simeone e, sotto sotto, anche Tuchel e Favre, che silenziosamente (ma non troppo) si scorgevano sulle rive di questo mercato che va di fretta, perché poi tanto tempo non ce n’è: Allan è un suo «pupillo», hanno avuto un anno e mezzo per conoscersi bene ed apprezzarsi e dinnanzi ad una prospettiva del genere, tuffarsi in un football elettrizzante, il brasiliano non ha temporeggiato. Era da gennaio che poteva succedere, quando al primo contatto tra Everton e Napoli non c’è stata la scintilla: ora siamo ancora alla fase preliminare, di una vicenda che deve intuire dove siano le convergenze degli interessi, ma la voglia matta di Allan offre indizi che sono simili, anzi eguali, a una prova. Fonte: CdS