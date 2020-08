Gabriel-Napoli, un indizio social ha creato un leggero stato d’ansia

Il Napoli sa che un patto con il Lille sul mercato e non solo per la questione Osimhen, ma ha bloccato da tempo il difensore classe ’97 Gabriel Magalahes. I due club hanno un accordo di massima sui 25 milioni, bonus compresi, ma deve prima vendere Koulibaly per liberare una casella. Nel frattempo l’Arsenal segue il calciatore brasiliano e ci sarebbe stato un like da parte del padre. Per carità gli indizi social lasciano il tempo che trovano, ma si è creato un leggero stato d’ansia al club azzurro. Ad oggi è tutto sotto controllo, ma fino a quando non si passa all’atto pratico bisogna tenere alta la guardia.

Fonte: A. Giordano CdS