Everton, il prezzo non è ancora quello giusto, ma qualcosa è cambiato

Il prezzo non è ancora quello giusto, secondo i desideri di De Laurentiis, però qualcosa è cambiato, in una notte o forse poco più, e quando il mercato ha riaperto gli occhi, s’è trovato (quasi) senza più indugi, certo proiettato in una dimensione nuova, priva di contorni e di ombre: Allan vuole ritrovare Ancelotti, lo seguirà anche all’Everton, si sistemerà in quel calcio che l’ha conquistato e insieme proveranno a cogliere nuove emozioni in Premier League. La scelta è esplicita, il resto provvederanno ad aggiungerlo da Liverpool, dove c’è ancora resistenza sulla valutazione del mediano: ma l’intenzione di arrivare ad un accordo rapido è prepotente, l’Everton si sta già allenando e potersi permettere di inserire subito un volto nuovo all’interno del meccanismo tattico può semplicemente agevolare la fase di ambientamento. Fonte: CdS