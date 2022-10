ESCLUSIVA – Marco Marsilio (Pres. Regione Abruzzo): “I due triangolai? Vi spiego perché abbiamo optato per questa scelta”

Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è alle porte, gli azzurri si prepareranno in vista della prossima stagione che partirà tra il 19 e il 20 Settembre con il campionato. C’è curiosità per vedere all’opera i nuovi arrivi e le parole dei protagonisti. Di questo e non solo ilnapolionline.com ha intervistato il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Come si sta organizzando l’Abruzzo ad accogliere il Napoli che sarà in ritiro dal 24 Agosto? “Per sciarpe, vessilli e tutto di colore azzurro se ne sta occupando Castel di Sangro e zone limitrofe. Sarà comunque un ritiro limitato a causa del Covid-19, a livello di tifosi ed eventi. Mi auguro che il prossimo anno la pandemia non ci sia più, ma abbiamo con il Napoli un contratto di sei anni e oltre quindi sarà una collaborazione duratura”.

A livello di eventi serali ci saranno per i tifosi, come artisti musicali e i comici di Made in Sud? “Il programma per intero lo saprete tra il 24 e il 25 Agosto, quando la squadra arriverà, stiamo limando in questi giorni gli ultimi dettagli. Quello che posso dire che ci sarà il Palazzetto dello Sport, dove si svolgeranno le conferenze stampa, presentazioni e alcuni eventi. Certo per la questione Covid-19 non ci saranno serate come nei ritiri passati, però faremo di tutto per rendere il tutto il più confortevole per i tifosi. Ovviamente dovremo rispettare le regole in piena pandemia e tenere il giusto distanziamento”.

Per la prima volta il Napoli svolgerà nel corso di un ritiro ben due triangolari. Come mai si è arrivato a questa soluzione? “In questi anni il Napoli è riuscito spesso a giocare amichevoli di stampo internazionale, ma quest’anno in piena emergenza si è fatto di necessità virtù. Si è optati per queste sfide che sono semplici sgambature, in modo da non creare degli assembramenti al campo, ma poter avere al “Patini” circa mille tifosi. Lo stadio del Castel di Sangro contiene 7 mila posti, non è molto grande, però comunque chi vorrà assistere agli allenamenti e a queste partite amichevoli, dovrà prenotare online i biglietti attraverso il sito del club azzurro”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®