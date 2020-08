Due club di serie A hanno chiesto informazioni su Luperto

Per il difensore classe ’96 Sebastiano Luperto non è stato un finale di stagione semplice, da quando è arrivato Gattuso ha giocato solo con la Fiorentina al San Paolo, poi sempre panchina. Con Ancelotti la musica era diversa, forse a livello tattico non ha le caratteristiche che richiede l’attuale mister degli azzurri. Per fortuna le proposte non mancano e vengono dalla serie A. Si tratta di Genoa e Parma, società che puntano su giovani in cerca di rilancio o di conferme e il ragazzo nativo di Lecce potrebbe essere l’occasione per dimostrare il suo reale valore.

Fonte: Il Mattino