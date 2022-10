Daniel Boga (ag. Fifa): “Rinnovo con il Sassuolo? Lo escludo. Io e Jeremie siamo a conoscenza dell’apprezzamento del Napoli”

Daniel Boga, fratello procuratore del calciatore del Sassuolo Jeremie, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“In questo periodo, Jeremie si sta godendo un po’ di vacanza con la sua famiglia e con i suoi amici in attesa dell’inizio della prossima stagione. Il Napoli? Siamo a conoscenza dell’apprezzamento e delle lodi da parte del mister Gattuso e del direttore Cristiano Giuntoli: Jeremie ne è felice, è contento, è sempre piacevole ricevere attestati di stima, specialmente poi quando provengono da professionisti famosi nel mondo come Rino Gattuso o da un grande club quale è il Napoli”.

La città?

“Non conosce ancora moltissimo di Napoli, a dire il vero. Ma per ciò che ha sentito del popolo partenopeo, per ciò che gli hanno raccontato, gli sono venute in mente similitudini con Marsiglia, città nella quale è nato e dalla quale proveniamo. Ci sono diversi punti in comune tra le due città. Cosa pensa del Napoli? Jeremie sa bene che si tratta di un top team, di un grande club: i tifosi sono davvero appassionati e legatissimi ai propri colori: insomma, ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi quando giochi nel Napoli. Il contratto di Jeremie con il Sassuolo scadrà nel 2022, incontrerò nei prossimi giorni il club neroverde ma escludo che parleremo di rinnovo”.