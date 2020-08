Ciro Venerato, Rai Sport: il Newcastle chiede di Arek Milik

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, Rai Sport, per Arek Milik si sarebbe fatto avanti il Newcastle. Dall’Inghilterra si ventila un intervento da parte del club bianconero. Che avrebbe chiamato direttamente il Napoli. Senza passare per intermediari. Arek Milik figura tra i calciatori in uscita dal Napoli. In Italia sono interessate Juventus e Roma. Ma la situazione non si sblocca. Il Napoli, per il momento chiede offerte in cash. La Roma è in attesa degli sviluppi.