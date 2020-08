Champions League/ Lipsia-Paris Saint Germain 0-3: Tris e volano in finale

PRIMO TEMPO

Il Paris ha subito l’occasione per segnare, bella combinazione Mbappè-Neymar, il brasiliano tira e prede il palo. Il vantaggio arriva al 14′, punizione dalla destra di Di Maria, al centro stacca Marquinhos e sigla 1-0. Al 25′ Laimer a destra, serve il capitano Poulsen calcia di destro e palla di pochissimo al lato del palo. Al 35′ Neymar da punizione sorprende Gulasci, e il pallone si stampa sul palo. Verso la fine della prima frazione i parigini raddoppiano: Gulasci sbaglia il rinvio, Paredes crossa, Neymar di tacco libera la conclusione a Di Maria che segna il 2-0. Al termine dei primi 45′ il Paris comanda per 2 reti a 0.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo i tedeschi del Lipsia adottano un andamento più offensivo per accorciare le distanze, e ci prova con Fosberg ma il tiro è alto sulla traversa. Al 56′ Mukiele scivola e regala palla a Di Maria, cross per Bernat che è tutto solo a centro area e segna 3-0. Il Lipsia attacca ed è tutto nella metà campo del Paris, che in contropiede sciupa un occasione con Neymar che scivola sul passaggio di Mbappè. Paredes prova con un tiro dalla distanza a segnare il quarto gol, ma Gulasci blocca anche se con qualche difficoltà. Al triplice fischio 3-0 Paris e volano in finale nella prima della storia del club.