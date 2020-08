Ceccarini: “Il Napoli deve incassare con la vendita di alcuni giocatori”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal: “Se la Fiorentina dovesse accettare una proposta per Milenkovic, lo farebbe solo in caso di offerta cash, senza contropartite o sconti. Su Milenkovic c’è pesantemente anche l’interesse del Milan. So che Iachini non vuole che vada via e mi sembra difficile che si possa parlare di questo ponte Fiorentina-Napoli per Milenkovic”.

Reguilòn?

“Il Napoli ha bisogno di un esterno sinistro che possa fare la differenza. La soluzione del prestito secco mi sembra l’ultima delle opzioni. Il Napoli dovrà essere bravo a strapparlo al Real Madrid con qualche soluzione che tuteli anche il club azzurro. Giuntoli sta facendo un ottimo lavoro ma pensa molto anche alle cessioni. Il Napoli deve incassare con la vendita di giocatori come Milik, Allan, Koulibaly. Il Napoli deve vendere prima di comprare. L’offerta della Roma per Milik per me non sarebbe male e ci si può riflettere. Ad oggi Milik è intenzionato ad andare alla Juventus”.