L’infortunio di Francesca Montanari ha spiazzato in un primo momento la neo promossa San Marino Accademy, esordio in campionato contro l’Empoli Ladies. Il mercato però le potrebbe offrire un’occasione per il ruolo di portiere e si tratta di Margherita Salvi. Attualmente è del Chievo Verona Women, in passato ha militato nell’Orobica e Mozzanica, quindi elemento di esperienza per la neo promossa in A.

Fonte: tuttocalciofemminile.com