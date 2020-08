Galli (ag. Cistana): “Torino, Napoli e Fiorentina possono cercarlo”

Beppe Galli, agente di Cistana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del futuro del calciatore del Brescia: “E’ normali che si parli di lui. Torino? La verità è che non sono stato contattato dal Torino per Cistana, ma Andrea è un giocatore del Brescia per cui in questi casi è più facile che prima parlino con il suo club di appartenenza, per vedere se esistano delle basi per una trattativa, e poi successivamente con noi. Andrea prima dell’infortunio era nell’occhio del Commissario Tecnico dell’Italia Roberto Mancini, per cui ci sta che club come Torino, Napoli e Fiorentina possano cercarlo”.