Azzurra Corazzi, La miglior 10 d’Italia U21 per Conte

L’abbiamo definita “Numero 10” perché “Tuttocampista” le toglieva quella classe che solo certi interpreti

hanno: Andrea Pirlo si poteva definire un 10, un play, un tuttologo e maestro del centrocampo. E proprio come lui Azzurra Corazzi, classe 2001, in prestito al San Marino dalla Fiorentina, vanta tecnica ed

intelligenza calcistica, con una destrezza nell’interpretare i ruoli di regista, mezzala destra e di rifinitrice

dietro le punte che non ha eguali nelle pari età in Italia. Nella edizione del Torneo di Viareggio 2020, era lei che dominava i cinquanta metri, con personalità e ritmo di gioco, una play bassa che approcciava alla gara con la personalità di una calciatrice che con le under sapeva già di imporsi ed era pronta al salto tra le “grandi”.

Poi la notizia di ieri… Una scelta del 21 che, oltre a rimandare a Pirlo, la paragona al maestro per stile di

gioco e posizione in campo. Insomma… Una predestinata per mister Conte del San Marino.

La Redazione