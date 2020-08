Arsenal su Andrea Petagna?

Calciomercato.com: “A farsi avanti nelle scorse settimane è stato l’Arsenal. Che segue Petagna dai tempi dell’Atalanta. Perché individuato come perfetto per caratteristiche in Premier League. C’è stato un nuovo sondaggio, respinto subito dal Napoli. Mikel Arteta ci pensava come rinforzo in più, per un reparto dove Lacazette e Aubameyang devono decidere il proprio futuro. Il Napoli da parte sua è sempre stato chiaro. Vuole tenere Petagna. Un’idea che parte da lontano”.

Fonte: Calciomercato.com