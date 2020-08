Angelo Caruso: “Tutti i tifosi seguiranno gli eventi, pronti i maxi schermi”

Tutto pronto anche per intrattenere i tifosi all’esterno dello stadio, e negli orari in cui i giocatori non saranno impegnati con gli allenamenti in campo. «Abbiamo creato un villaggio all’interno del palazzetto dello sport – spiega il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso – mentre all’esterno ci saranno dei maxi schermi. Si tratta di una struttura perfettamente controllabile e gestibile. È lì che sono stati ricavati gli spazi per incontri e conferenze. Ci sarà un controllo meticoloso. Le nuove disposizioni vanno a braccetto con quanto già previsto da noi nelle scorse settimane perché non riguardano l’accesso agli stadi, ma seguono la normativa dei pubblici spettacoli. Chiunque accederà allo stadio già sa dove si dovrà sedere. Castel di Sangro e l’Abruzzo son sicure e le misure di contenimento saranno rigorosissime. Farò un’ordinanza ad hoc per imporre l’obbligo di mascherina per tutto il giorno nei luoghi dove c’è il rischio di assembramenti, e non solo dopo le 18 come previsto dal Governo nel resto del Paese».

Fonte: Il Mattino