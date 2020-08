Alfredo Pedullà: Sokratis Papastathopoulos, Napoli interessato

Alfredo Pedullà, ecco quanto si legge sul sito: “Il Napoli prenderà almeno due difensori centrali. In uscita ci sono Koulibaly e Maksimovic. In entrata, il club di mister Gattuso ha puntato Sokratis Papastathopoulos, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Ci sono buone possibilità che arrivi a prescindere da Gabriel. Quando saranno più chiare le situazioni in uscita. L’Arsenal ci sta provando, propone al Napoli l’ex Milan trentaduenne in modo da aver il via libera per Gabriel. Quest’ultimo invece si è promesso al Napoli. E aspetta che si sblocchi almeno una situazione in uscita per il reparto arretrato. Ma il Napoli ha intenzione di andare fino in fondo, più avanti, per Papastathopoulos. Indipendentemente da Gabriel. Non a caso aveva cercato di inserirsi fino all’ultimo per Vertonghen. Che poi ha accettato la proposta triennale del Benfica”.