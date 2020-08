A. Pedullà: “Koulibaly dice sì al Manchester City. Ecco la nuova proposta al Napoli”

Nel corso del programma “Speciale calciomercato” di Sportitalia condotto da Michele Criscitiello, è intervenuto Alfredo Pedullà sul mercato della società di De Laurentiis. “Importanti novità per le cessioni per gli azzurri, dopo Allan e in serata la trattativa per Ghoulam, Koulibaly è davvero vicinissimo al Manchester City. Il difensore senegalese ha detto sì alla società allenata da Guardiola, ora è pronta una nuova proposta che sarà 70 + 5/6 di bonus, la strada è tracciata. Credo che Il Napoli non tirerà la corda e accetterà la destinazione, avendo tra l’altro Gabriel bloccato da tempo. Nei prossimi giorni arriverà l’offerta che potrebbe essere accettata”.

Il collega Nicolò Ceccarini aggiorna sul mercato del Napoli su twitter. “Dopo Allan, ci sarà la cessione di Koulibaly: destinazione Manchester City”.

Fonte: alfredopedullà.com e twitter Nicolò Ceccarini