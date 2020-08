A. Pedullà: “Il Napoli vuole l’accoppiata Boga-Under. De Laurentiis ha le idee chiare”

Il Napoli sa perfettamente che sarà un mercato tra entrata e uscita importante, insomma tanto lavoro per il d.s. Giuntoli. In modo particolare per gli esterni d’attacco: Under c’è il sì del giocatore turco alla maglia azzurra, probabile con gli scambi Veretut dai partenopei e Milik. Ma c’è anche Boga del Sassuolo, ormai è chiaro che è la prima scelta e tornerà alla carica per l’esterno francese. Se si dovessero cedere i vari: Younes, Ounas e Lozano, arriverebbe i soldi per il calciatore dei neroverdi. Possiamo dire che AdL ha le idee chiare, senza dimenticare che Gabriel è stato bloccato, arriverà un altro difensore con le cessioni di Koulibaly e Maksimovic.

Fonte: alfredopedullà.com