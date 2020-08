UFFICIALE – La Cremonese di Gaetano andrà in ritiro a Dimaro-Folgarida. Ecco le date

La stagione sportiva 2020/21 della Cremonese inizierà lunedì 24 agosto con il raduno in programma al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, nella stessa giornata staff e giocatori si sottoporranno ai tamponi previsti dal protocollo sanitario. I grigiorossi lavoreranno nella struttura di via Largo degli Sportivi sino a domenica 30 agosto, quando raggiungeranno lo Sport hotel Rosatti di Dimaro in Val di Sole, sede del ritiro. Gli allenamenti, in programma al campo sportivo comunale di Dimaro, si svolgeranno a porte chiuse in ottemperanza alle normative in materia di prevenzione da Covid-19. Il ritiro si concluderà il 12 settembre.

Fonte: uscremonese.it