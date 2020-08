UEFA: in caso di positività last minute la partita verrà persa a tavolino!

La UEFA in caso di positività di alcuni giocatori nelle partite delle competizioni europee si tutela e se le norme non verranno rispettate la partita verrà vinta a tavolino dalla squadra avversaria. Ecco quanto ha comunicato la UEFA:

“I club interessati devono – previa consultazione con le rispettive federazioni nazionali e autorità nazionali/locali – informare per iscritto l’amministrazione Uefa se tali restrizioni sono note o se altre restrizioni precedentemente sconosciute, che avrebbero comunque un impatto sui viaggi dei club, siano state imposte dai rispettivi organi di governo nazionali/locali. Il rischio, per la mancata comunicazione di ulteriori restrizioni che influirebbero sulla partita, è la sconfitta a tavolino per 3-0. Se almeno 13 giocatori registrati nell’elenco A (incluso almeno un portiere) sono disponibili, la partita deve proseguire nella data prevista. Se ci sono meno di 13 giocatori iscritti nell’elenco A o nessun portiere registrato disponibile, l’Uefa può autorizzare una riprogrammazione della partita. Ai club è anche consentito di “schierare i giocatori che non sono stati registrati presso l’Uefa entro i termini previsti nel presente regolamento, a condizione che questi calciatori siano registrati presso la propria associazione nazionale come calciatori. Ma se poi, nonostante tutto, le difficoltà dovessero insormontabili. Il club in questione sarà ritenuto responsabile e perderà 3-0 a tavolino.”