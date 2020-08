Il futuro di Koulibaly è ormai scritto, sarà lontano da Napoli, ma al momento nessuno è arrivato alla cifra chiesta da De Laurentiis. Nelle ultime ore il Manchester City ha alzato la posta andrà oltre i 63 milioni, ma serve sui 70/73 + bonus, senza contropartite tecniche. E’ in stand-by Gabriel che piace in Premier League, ma è bloccato dal club azzurro, ma prima deve cedere K2. Non è incedibile neanche Maksimovic, pronto il restyling in casa partenopea.

Fonte: alfredopedullà.com