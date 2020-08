Rrahamani la calamita di palloni pronto per il Napoli

In questi giorni si era visto nelle vicinanze di Napoli per vacanza, un modo per staccare la spina dopo la stagione con la maglia dell’Hellas Verona. Ora però il 24 Agosto Rrahamani inizierà la nuova avventura in maglia azzurra, nella sede di Castel di Sangro, ma avendo alle spalle una serie di numeri interessanti. Ha recuperato in tutto 491 palloni, ha giocato in tutto trentasei partite, dove ha saltato solo per squalifica la sfida contro la Spal della penultima giornata di ritorno. Sa difendere bene di testa, ma spesso si propone in avanti, dove ha fatto segnare ai compagni gol decisivi contro Inter e Atalanta, ma anche più volte sfiorato la rete in più circostanze. Magari con i partenopei si sbloccherà anche in questo, ma la calamita di palloni è pronta per Gattuso. Costo dell’operazione 14 milioni + bonus

Antonio Giordano Corriere dello Sport