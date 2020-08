Quel no al Psg ha svuotato Allan di tutte le energie

Il Napoli non indietreggia, ha le proprie aspirazioni, non «svende»Allan, un caposaldo della propria architettura, e rinuncia ad una cinquantina di milioni di euro, in un braccio di ferro ad oltranza, snervante e distraente, che Ancelotti non può negare – e infatti lo rende pubblico – e sintetizza nella esclusione per la trasferta del Napoli a Milano. «Dopo questa settimana così intesa, è giusto che si riposi». In realtà, Allan esce dal Napoli, forse dal proprio corpo, in quell’istante, nonostante riesca ancora a reggere alla delusione: ma l’uomo delle 50 presenze (e 3477 minuti) del 2017-2018 appare sempre meno «leggero», è più scomposto, resiste per mancanza di alternative e poi si piega alla malinconia. Fonte: CdS