Poker di pretendenti all’estero per Allan

Il Napoli e Allan ormai sanno che le strade si dovranno separare, è inutile rimandare anche questa estate la cessione. Il club azzurro aveva già rifiutato più di un anno fa la proposta del Psg, ma non fu una scelta positiva, visto che il rendimento del brasiliano è andato a calare. In queste settimane sembrava l’Everton di Ancelotti, ex tecnico dei partenopei, ad avere il vantaggio, ma poi sono aumentate le pretendenti. Su tutte l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, ma anche per il famoso incontro a Capri tra le due società. Nelle ultime ore si è presentato il Borussia Dortmund, ma al momento offre solo 25 milioni, mentre AdL ne chiede 40. La sensazione è che con l’aggiunta di nuovo del Psg, si possa scatenare un’asta ed arrivare alla cifra che vuole il Napoli.

Antonio Giordano CdS