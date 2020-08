Per il Napoli vacanze brevi e tutti vicini. Il 23 si inizia la nuova stagione

Dopo la sconfitta di Barcellona, il Napoli ha deciso di staccare la spina e godersi le vacanze nelle vicinanze, stare vicini per non perdersi di vista. Il 23 raduno a Castel Volturno per i tamponi, il giorno dopo l’esito e poi partenza per Castel di Sangro, in tutto 150 chilometri, per il ritiro che terminerà il 4 Settembre. Mertens e Politano sono nei pressi di Formentera, Insigne con il capitano del Genoa Criscito in Sardegna dove prima erano approdati Allan e il neo acquisto Petagna. Gattuso nei pressi della costiera amalfitana, mentre Lozano e Ospina nel golfo di Napoli. All’estero invece Fabian Ruiz in Andalusia, Rrahamani in Croazia, Milik a Katovica in Polonia e Mario Rui in Portogallo. Adesso è relax, prima di pensare alla nuova stagione agonistica.

Fulvio Padulano Corriere dello Sport