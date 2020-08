Il Napoli ha come obiettivo in questo momento quello di cedere, per poi acquistare e uno di questi è certamente il brasiliano Allan. Il collega Nicolò Schira aggiorna su twitter in tempo reale. “L’Everton ha offerto per il brasiliano 25 milioni +bonus, mentre De Laurentiis ne vuole 40 milioni. Probabilmente con 30 + bonus, si farà l’affare. Il mediano ex Udinese ha già una base d’intesa sui 6 milioni a stagione”.

La Redazione