Lega Calcio – La Serie A riparte così: due turni a porte chiuse

Il 10 luglio la Lega calcio aveva elaborato un protocollo per proporre una parziale riapertura degli impianti al fine di ottenere l’ingresso fino a 1/3 della capienza. Il documento non è stato nemmeno preso in considerazione dagli scienziati. In Figc continuano a sperare di togliere i lucchetti per la terza giornata della Serie A 2020-21, cioè nel weekend del 3 e 4 ottobre. Questo gioverebbe anche alla Nazionale, impegnata nell’amichevole di mercoledì 7 contro la Moldavia a Parma e nella terza partita di Nations League contro l’Olanda, il 14 a San Siro. Italia-Bosnia del 4 settembre a Firenze sarà a porte chiuse, con gli avversari che potranno atterrare in Italia effettuando un tampone 48 ore prima della partenza come previsto dal dpcm del 7 agosto. Fonte: CdS