Giordano: “Lozano non è Mertens, ma anche Dries ha avuto bisogno di tempo”

L’ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 a proposito del club azzurro: “Arkadiusz Milik, fatto fuori nelle ultime partite della stagione appena conclusa, potrebbe essere escluso dai titolari anche nel prossimo campionato. Se non venisse venduto e non rinnovasse il contratto? Sarebbe un danno economico per la società. Col contratto in scadenza nel 2021, rischi di venderlo ad un prezzo più basso o che possa andarsene altrove a parametro zero. Hirving Lozano ha dimostrato di non essere un giocatore in grado di impattare sulle partite come Dries Mertens, anch’egli arrivato in Italia dal campionato olandese? Per come la vedo io, al messicano non possiamo chiedere di imporsi dopo pochi mesi in Serie A. Non dovete dimenticare che anche Mertens lo abbiamo scoperto veramente soltanto dopo due anni nel Napoli”.