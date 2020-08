Europa League/Inter-Shakhtar Donetsk 1-0. Buon primo tempo dei nerazzurri

L’Inter è alla ricerca della finale europea dopo tanti anni di buio, sulla strada verso la finale ci sono gi ucraini dello Shakhtar Donetsk. La vincente affronterà in finale il Siviglia. I nerazzurri partono subito con l’acceleratore ed al 19′ vanno in vantaggio. Barella recupera un lancio del portiere Pyatov, crossa al centro e Lautaro Martinez è bravo ad anticipare Kryvstov, 1-0. Poco dopo è ancora L’Inter a sfiorare il raddoppio ma sia Lukaku che D’Ambrosio non riescono a deviare in rete il cross di Young. Lo Shakhtar Donetsk attacca ma l’Inter si chiude bene ed è attenta in difesa. Gli ucraini al 43′ sfiorano il gol con un tiro da fuori area di Marcos Anronio che termina poco alto sulla porta difesa da Handanovic.

TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella,Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

A disposizione:Padelli, Sanchez, Moses, Sensi, Ranocchia, Valero, Eriksen, Esposito, Pirola, Biraghi, Skriniar, Candreva.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Kryvstov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All.: Luis Castro.

A disposizione:Trubin, Dentinho, Tetê, Konoplyanka, Solomon, Kovalenko, Maycon, Marquinhos, Bolbat, Pikhalonok, Bondar, Fernando.



STADIO: Merkur Spiel Arena, Düsseldorf.

ARBITRI: Marciniak (POL), Sokolnicki (POL), Listkiewicz (POL), IV: Collum (SCO), VAR: Gil (POL), AVAR: Kwiatkowski (POL).

RETI: 19’Lautaro Martinez (I),

NOTE: Ammoniti



Rec. +1-1°t.

A cura di Antonio Bisesti.