Criscitiello: “Il Napoli deve fare 6-7 cessioni e 4-5 acquisti”

Michele Criscitiello (direttore di Sportitalia) ha analizzato la situazione del calciomercato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: “Siamo al 17 agosto e tra qualche giorno iniziano i ritiri. Un mese e inizia il campionato ma, molti club, lo hanno dimenticato. C’è un ritardo assurdo nelle costruzioni delle rose e sul calciomercato. Tutti, nessuno escluso. La Roma non ha neanche il Direttore Sportivo, per ora fa tutto Fienga. Il Napoli deve fare 6-7 uscite, di cui 3 pesanti, e mettere dentro 4-5 volti nuovi. Tutto fermo”.

“L’Inter è in campo, la Juventus deve rifondare, la Lazio è l’unica in linea e la Fiorentina si deve dare una mossa. Benvenuti in Italia. Poi ci lamentiamo che in semifinale di Champions troviamo due francesi e due tedesche e se non ci diamo una mossa perdiamo anche la quarta italiana in Champions, gentile omaggio della Uefa visto che un posto era già andato in fumo. Lavoriamo senza programmazione. A Torino sta nascendo la Juventus di Pirlo. Un rischio bello grosso. La confusione è dietro l’angolo e non basta più chiamarsi Juventus per vincere gli scudetti. Quest’anno Andrea Agnelli dovrà ribaltare molte cose che non sono andate nel verso giusto la scorsa annata”.