Ciro Venerato: “Il Napoli abbassa il prezzo per Koulibaly. Per il dopo Allan risalgono le quotazioni di Szoboszlai”

Nel corso della consueta panoramica di mercato, il giornalista della Rai Ciro Venerato aggiorna in tempo reale sulle varie mosse del club partenopeo. “Hateboer? L’Atalanta lo valuta intorno ai 15 milioni, ma al momento non ci sono stati contatti con il Napoli. Su Allan c’è da registrare l’offerta dell’Atletico Madrid, soldi più gli inserimenti di Arias e a centrocampo Herrera. Il mediano brasiliano però vuole l’Everton, dove ritroverebbe Ancelotti, perciò si dovrà cercare l’intesa. Al suo posto risalgono le quotazioni di Szoszlai, l’ungherese classe 2000 piaceva al Milan, fosse andato da Ragnick, ma i partenopei potrebbero fare un nuovo tentativo. Boga? Il Sassuolo potrebbe scendere a 35 milioni +5 di bonus, cifra ancora alta, ma come contropartita, non si inserirà solo Ounas, ma anche Younes, Malcuit e Tutino. Infine per i difensori, non la Roma per Maksimovic, ma forse la Fiorentina che potrebbe vendere Milenokovic, entrambi di Ramadani. Su Koulibaly invece voci dalla Francia dicono che il City arriverebbe 70 +10 milioni di bonus, forse AdL scenderebbe a miti consigli. Il terzino sinistro piace sempre Reguilon, ma se il Siviglia vincesse l’Europa League, resterebbe al Real Madrid, in alternativa ci sono: Grimaldo e Karbonick, quest’ultimo costerebbe poco e sarebbe una scommessa”.

La Redazione