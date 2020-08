Chi va e chi viene in difesa: Manolas unico punto fermo

Per quanto riguarda i centrali difensivi, l’unico punto fermo per la stagione che verrà è dato da Kostas Manolas. Perché Koulibaly è un obiettivo dichiarato del Manchester City (che per aggiudicarselo dovrà far salire l’offerta iniziale sopra i 70 milioni di euro) mentre Maksimovic è finito nella lista della spesa dell’Everton di Ancelotti che in un colpo solo potrebbe ritrovare sia il centrale serbo che Allan. Poi c’è Luperto che dopo un finale di stagione passato a guardare i compagni dalla panchina, ha voglia di mettersi in discussione e trovare continuità altrove. Sul centrale cresciuto del settore giovanile del Napoli ci sono gli occhi di alcuni club di serie A che già in questa settimana potrebbero presentare le offerte per acquistarlo a titolo definitivo, visto che il giocatore non ha alcuna intenzione di andare a giocare lontano da Napoli con la formula del prestito. Fonte: Il Mattino