Su Boga non c’è solo il Napoli: La concorrenza arriva dalla Francia

L’idea Jeremie Boga, per il Rennes, non è mai tramontata. La notizia è riportata in Francia da LeSport10 che conferma gli interessamenti all’esterno del Sassuolo. E il club francese avrebbe contattato ancora una volta gli emiliani negli ultimi giorni per capire la fattibilità di un affare che sembra sempre più improbabile.

A frenare le voglie del Rennes, infatti, due distinti fattori: il primo che riguarda il prezzo di mercato fatto dal Sassuolo, con i 40 milioni richiesti dal club neroverde (i francesi non vorrebbero superare i 30 milioni), l’altro riguarda l’alto numero di squadre interessate, tra cui il Napoli che secondo i media francesi sarebbe in pole position per il calciatore. Fonte: Il Mattino