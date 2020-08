Setien è stato esonerato da allenatore del Barcellona

Il Consiglio di amministrazione ha convenuto che Quique Setién non è più l’allenatore della prima squadra. Si tratta della prima decisione all‘interno di una più ampia ristrutturazione della prima squadra che verrà concordata tra l’attuale segretario tecnico e il nuovo allenatore, che sarà annunciato nei prossimi giorni.

Quique Setién è arrivato al Barça come allenatore il 13 gennaio di quest’anno. Durante i suoi sette mesi in carica il Cantabiran ha allenato la prima squadra in 25 partite: 19 in campionato, tre in Champions League e tre in Copa del Rey. La ripartizione dei suoi risultati è stata di 16 vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Fonte: barcelona.com