Ancelotti non è più in pole per il brasiliano Allan

Nell’inverno 2019 la prima squadra a farsi sotto per Allan era stata il Psg, ma in quell’occasione l’offerta degli sceicchi non aveva soddisfatto le richieste di De Laurentiis (che per il mediano voleva quasi 100 milioni di euro). Un anno e mezzo dopo, allora, si sta scatenando una vera e propria asta. Fino alla scorsa settimana l‘Everton di Ancelotti sembrava in pole position su tutti. Perché l’ex allenatore del Napoli contava anche sul rapporto umano con i giocatore e sperava di poterlo riabbracciare sulle sponde del fiume Mersey facendogli vestire la maglia dell‘Everton. La trattativa con il Napoli – che intanto ha fatto capire di non voler accettare offerte inferiori ai 40 milioni di euro – era stata avviata già all’inizio dell’estate, quando Allan era già ai margini del progetto tecnico di Gattuso. Fonte: Il Mattino