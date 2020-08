Allan sul mercato europeo, c’è un’ultim’ora dalla Germania per il brasiliano

Settimana dopo settimana, però, anche altri top club europei hanno messo il brasiliano nel mirino. Dalla Spagna il Cholo Simeone ha fatto sapere alla dirigenza dell’Atletico Madrid di essere fortemente interessato al mediano del Napoli, mentre in Germania c’è il Borussia Dortmund che nella giornata di ieri è uscito allo scoperto manifestando il desiderio di acquistare Allan. La prima offerta del club tedesco, però, è stata ritenuta troppo bassa (25 milioni più bonus), ma rappresenta il termometro relativo alle tante richieste che al momento ruotano attorno al giocatore azzurro che salvo clamorosi colpi di scena non farà più parte dell’organico a disposizione Gattuso per la prossima stagione. Visto il grande interesse che il brasiliano sta suscitando a livello internazionale, l’impressione è che da qui alla fine del mercato si potrebbe creare una piccola asta che per il Napoli sarebbe un’ottima opportunità per far salire ancora un po’ il prezzo del cartellino. Fonte: Il Mattino