Adl è sereno per Gabriel, tutto fatto. Prima va ceduto K2

Nel mercato c’è un concetto che racchiude tutto, la stretta di mano vale più delle firme, come nel caso di Napoli e Lille. Quest’estate è già stato fatto un affare tra i due club, ovvero Osimhen, patto rispettato. Adesso il prossimo potrebbe essere il difensore classe ’97 Gabriel Magalhaes. AdL è sereno, sa che non ha nulla da temere, visto che sono pronti i 25 milioni, oltre che il suo collega Lopez parla di un’offerta giusta arrivata in queste settimane. “Noi abbiamo già deciso che il ragazzo brasiliano sarà ceduto. Entro due settimane lui dirà dove andrà a giocare”. E’ chiaro che prima di fare l’acquisto bisognerà cedere Koulibaly per liberare una casella. L’eliminazione del Manchester City potrebbe portare ad un’accelerata per il difensore senegalese, anche se al momento l’offerta di 63 milioni +bonus non soddisfa il presidente del Napoli. Prima vendere e poi comprare, con la famosa stretta di mano che nel mercato non è un dettaglio.

Fonte: Antonio Giordano CdS