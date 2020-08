YOUTH LEAGUE – L’Inter vola ai quarti, sconfitto di misura il Rennes

Dopo mesi di sosta per il Coronavirus, riprende la Youth League a Nyon e in campo è scesa l’Inter di Armando Mandonna. Avversario il Rennes che tiene botta, anche se i più pericolosi sono i nerazzurri con Schirò che impegna Damergy di piede. I francesi rispondono con Da Cunha su punizione, respinge Pozzer. Nella ripresa sono i transalpini ad andare vicini al gol con Ogochukwo che prende la traversa su tocco decisivo dell’estremo difensore. L’Inter però passa con Casadei, bravo a staccare come un giocatore di basket e di testa supera il portiere del Rennes. Nel finale Oristanio sfiora il raddoppio, ma spreca da ottima posizione per ben due volte, mancano la precisione, o per bravura del portiere ospite. Nel reucpero traversa scheggiata dai transalpini con Tel. Ora i nerazzurri attendono la vincente di Real Madrid-Juventus.

Marcatori: 77′ Casadei (I)

Inter: Pozzer; Ntube, Youte Kinkoue, Moretti; Vezzoni, Schirò, Squizzato (61′ Cortinovis), Attys (45′ Casadei), Persyn; Fonseca (67′ Oristanio), Costa Satriano. A disp.: Magri, Dimarco, Cortinovis, Oristanio, Boscolo Chio, Casadei, Bonfanti. All.: Madonna

Rennes: Damergy; Doue, Banzuzi (83′ Tel), Assignon, Doucoure; Francoise (84′ Waflart), Da Cunha (74′ Kadile), Ugochukwu (84′ Diouf), Tchaouna; Rivollier (69′ Abline), Rutter. A disp.: Hesry, Eyoum, Diouf, Waflart, Kadile, Abline, Tel. All.: Ferrier

Ammoniti: Doue (R), Squizzato (I), Kinkoue (I)

Arbitro: Joao Pinheiro (POR)

A cura di Alessandro Sacco