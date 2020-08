YOUTH LEAGUE – Juventus-Real Madrid 1-3, sconfitta di rimonta per i bianconeri

La Juventus di Lamberto Zauli ha affrontato agli ottavi di finale il Real Madrid, valevole per la Youth League. I bianconeri passano con Tongya, bravo a rubar palla e battere il portiere Fuidias. Gli iberici restano in dieci per il rosso diretto per una brutta reazione di Jordi. La partita sembra in controllo per la squadra torinese, va in gol con Sekulovv, ma viene annullato per un fuorigioco inesistente. Gli iberici però non si arrendono e in due minuti ribaltano il punteggio. Le reti sono di: Arribas e Dotor, marcature che stendono mentalmente la Juventus. Nella ripresa i bianconeri giocano a ritmi bassi e subiscono la terza rete con Latasa, difesa bucata sul lato sinistro e Siano non riesce ad evitare la rete. Anzi il portiere della Juventus si supera su Arribas. Ora il Real Madrid affronterà l’Inter ai quarti di finale, mentre i bianconeri lasciano la manifestazione non senza rimpianti.

Marcatori: 2′ Tongya (JUV), 30′ Arribas (RMA), 32′ Gonzalez (RMA), 57′ Latasa (RMA)

Juventus: Siano; Leo, Dragusin, Gozzi, Ntenda (dal 67′ Leone); Ranocchia (dal 58′ Miretti), Fagioli (dal 58′ Barrenechea), Tongya; Sekulov (dal 58′ Chibozo), Petrelli, Portanova. A disposizione: Garofani, Riccio, Lamanna, Leone, Barrenechea, Miretti, Chibozo. Allenatore: Lamberto Zauli.

Real Madrid: Fuidias; Santos, Ramon, Chust, Gutiérrez; Blanco; Jordi, Arribas (dal 75′ Rodrìguez Delgado), Morante (dal 75′ Sintes), Gonzalez (dal 90′ Aranda Subiela); Latasa (dal 64′ Park). A disposizione: Lòpez Andugar, Park, Carrillo, Sintes, Aranda Subiela, Rodrìguez Delgado, Gonzalez Carmona. Allenatore: Raùl Gonzalez Blanco.

Ammoniti: Latasa (RMA), Leo (JUV), Gozzi (JUV), Gonzalez (RMA), Chust (RMA), Tongya (JUV), Blanco (RMA)

Espulsi: Jordi (RMA)

Arbitro: Fabio Verissimo (POR)

La Redazione