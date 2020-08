Un nodo che può venire ha il nome di Meret. L’agente Pastorello scatena un putiferio!

Terminata la stagione, il suo agente Pastorello ha chiamato Giuntoli per capire le intenzioni per il futuro del portiere. Un’altra stagione in bilico non potrebbe accettarla. Preferisce persino una piazza meno prestigiosa, ma la certezza di poter giocare con continuità. A Gattuso piace Sirigu e quindi, anche se non è ancora decollata, la trattativa con il Torino potrebbe prendere piede la prossima settimana. In realtà, la pista più semplice porta a Luigi Sepe. Anche se sarebbe paradossale andarsi a prendere un portiere che il Parma ha appena riscattato proprio dal Napoli. Intanto lascia dopo sette anni Paolo De Matteis, il team manager. Il club ha deciso di non rinnovare il contratto. Fonte: Il Mattino