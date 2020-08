SKY – Brekalo, nome nuovo per il Napoli per la corsia destra d’attacco

In attesa di capire se si potranno sbloccare uno tra Bernardeschi, Under e Boga, spunta un nome nuovo per l’attacco del Napoli. Si tratta di Josip Brekalo del Wolfburg, compagine che giocherà l’Europa League la prossima stagione, ha giocato 41 partite e realizzato 7 reti. Ci sono stati i primi contatti con il giocatore e il suo entourage, potrebbe essere un elemento interessante per mister Gattuso. Il club tedesco lo valuta 20 milioni, ma per 17/18 milioni potrebbe essere preso.

Fonte: gianlucadimarzio.com