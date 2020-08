Seko Mohamed Fofana: dall’Udinese verso il Lens ?

Secondo l’autorevole ‘L’Equipe’, Seko Fofana, forte centrocampista dell’Udinese, a breve dovrebbe diventare un calciatore del Lens. Le debite visite mediche sembrano essere già in programma per la giornata di domani. Il calciatore è atteso in città, a partire da questa sera. E dovrebbe essere il primo, di quattro acquisti del club neopromosso in Ligue 1. Nelle casse dell’Udinese circa 10 milioni di euro, bonus inclusi. Per il riconosciuto valore del “tuttocampista” classe 1995, se fosse confermata questa indiscrezione si tratterebbe di un clamoroso colpo di calciomercato. Low cost. E pensando a nche all e incertezze sulla conferma o meno di Allan Marquez Loureiro…

Fonte: ‘L’Equipe’