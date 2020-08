Ricavi Champions, la Juve comanda la classifica, ecco le altre

A comandare la classifica dei ricavi resta la Juventus, con la cifra record di 86,8 milioni di euro (a pesare per i bianconeri sono soprattutto i 29,9 milioni del ranking storico), ma un ottimo incasso è stato anche quello dell’Atalanta, vera e propria Cenerentola del torneo: la squadra di Gasperini, eliminata solo ai quarti di finale dal Paris Saint Germain di Neymar e Mbappé, è riuscita a mettere insieme 57,7 milioni di euro nella sua campagna europea. Fanalino di coda, ma non meno felice, è l’Inter di Conte, ancora protagonista oggi in Europa League: ai nerazzurri sono andati 46 milioni di euro dalla Champions. Il totale fa 256,3 milioni stimati per le quattro italiane, un vero e proprio record che supera i 251 milioni di un anno fa.