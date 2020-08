L’Arsenal licenzia oltre 50 membri dello staff per l’affare Pepé

25 luglio 2019, a Dimaro – sede del ritiro azzurro della squadra di Carlo Ancelotti – arrivano a sorpresa Samir Khiat e Michael NCho, agenti di Nicolas Pepé. Il calciatore ivoriano, una delle rivelazioni dell’anno in Ligue 1, era sulla lista della spesa di Cristiano Giuntoli e del Napoli ed erano arrivati in Trentino per poter discutere con De Laurentiis i termini dell’accordo.

Accordo che, però, non arriverà mai: pochi giorni più tardi è l’Arsenal a convincere il calciatore e soprattutto il Lille con 80 milioni di euro. A un anno di distanza, i Gunners hanno licenziato oltre 50 membri dello staff, come informato da Espn, per un’indagine interna sull’arrivo di Pepé. Al centro delle indagini, l’eccessiva valutazione del calciatore che nella sua prima stagione inglese ha messo insieme 8 gol in 42 presenze. Fonte: Il Mattino