Osimhen in Nigeria si allena in vista del ritiro azzurro

ALLENAMENTI A CASA

E per Victor non c’è tempo nemmeno per riposare. Dopo qualche giorno di stop in Francia, nei momenti cruciali della trattativa che l’ha portato dal Lille al Napoli, Osimhen non ha voluto saperne di stare fermo. C’è tempo per pensare alla preparazione fisica – quella arriverà ufficialmente con il lavoro di Gattuso in Abruzzo a fine mese – ma da quando è tornato in Nigeria l’attaccante ne ha approfittato per partite con amici d’infanzia e ex compagni, esercitazioni sui calci piazzati e sui tiri dal limite, tutto documentato via Instagram. Il neo azzurro non si è risparmiato nemmeno con i più giovani: ha messo a disposizione materiale tecnico per gli allenamenti dei ragazzi della sua Lagos, che sognano di poterne fare lo stesso percorso. Il momento giusto per ritrovare l’amore per il gioco lì dove è cresciuto, prima di tuffarsi a pieni polmoni nel mondo Napoli. Fonte: Il Mattino