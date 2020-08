Obiettivo Napoli -Reguillon, corsa e scatti nella notte dell’Europa League

Il Siviglia vola in finale di Europa League, sconfigge il Manchester United, ora attenderà la vincente di Inter-Shaktar Donesk. Uno degli eroi della serata degli andalusi di Lopetegui è certamente Reguillon. Il terzino sinistro ha fatto la differenza nel primo tempo, scatti sul lato mancino e assist per Ocampos. Il giocatore di proprietà del Real Madrid ha dimostrato anche forza fisica e buona tenuta nei novanta minuti. Dove forse deve ancora fare un passo importante è in fase difensiva dove non sempre è nella giusta posizione. Il giocatore piace al Napoli, la formula è prestito oneroso a 15 milioni con diritto di riscatto, occhio anche alla Premier League. Indubbiamente in campo europeo ha dimostrato di sapersela giocare e per Gattuso sarebbe una bella freccia in più sulla sinistra.

A cura di Alessandro Sacco