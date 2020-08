Non solo partecipazione alla Champions, tutte le voci dei ricavi del Napoli

Champions ed altro.

Il dato stimato viene fuori dalla somma di diverse voci previste dagli introiti europei: il market pool (la distribuzione degli introiti dai diritti televisivi diviso in due tranche che ammonta per quest’anno a circa 14 milioni per la squadra di Gennaro Gattuso), una quota calcolata in base al ranking storico (altri 15,5 milioni), poi il bonus per la semplice partecipazione (15,25 milioni) e quello per i risultati ottenuti durante la competizione (10,8 milioni). Importante aggiunta è anche il bonus per la fase a eliminazione raggiunta (9,5 milioni) dopo un girone da protagonista, insieme con i campioni in carica del Liverpool. Fonte: Il Mattino